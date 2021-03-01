В «оранжевой» зоне - Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ривненская и Тернопольская области.

В «красную» зону эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19 попали Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

Читайте такжеВ Черновцах предприниматели протестуют против ограничений «красной» зоны (фото)Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В «оранжевой» зоне - Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ривненская и Тернопольская области, в «желтой» - Киев.

Карантин в Украине

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровни эпидемической опасности.

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Автор: Леся Лещенко