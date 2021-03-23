Правительство расширило перечень карантинных ограничений "красной зоны".

Кабинет министров расширил перечень ограничений, действующих на территории "красных" карантинных зон. Масочный режим придется придерживаться на территориях общего пользования.

Об этом говорится в правительственном постановлении.

Читайте также"Слуга" Гурин предлагает уволить всех медиков, отказавшихся от вакцины Covishield

В одном из пунктов постановления указывается, что запрещено "пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

Ограничения будут действовать в парках (гидропарках, лугопарках, лесопарках, парках культуры и отдыха, спортивных, национальных, исторических и др.).

Также придется придерживаться масочного режима на территории памятников культурного и исторического наследия, площадей, бульваров, улицах, дорогах, пляжах, кладбищах.

Усиление карантина в Украине: ситуация на сейчас

По состоянию на 23 марта в «красной» зоне находятся Киев, а также 7 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская