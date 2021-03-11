Под угрозой усиления карантина - Львов, Одесса и Тернополь.

Сразу три региона Украины оказались на грани попадания в "красную" карантинную зону. Речь идет о Львовской, Тернопольской и Одесской областях.

Что происходит там сейчас - рассказывают журналисты в сюжете ТСН.

Карантин во Львове

Пандемия отразилась на туристической отрасли города. Во Львове с начала карантина закрылись десяток кафе и ресторанов. Отели выстояли все, однако уволили порядка 20% персонала. Существенно увеличились расходы на антисептики, маски, перчатки.

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Город отказался от туристических сборов. Всех горожан просят соблюдать карантинные меры. Львов сейчас находится в "оранжевой" зоне, однако в мэрии ранее не исключали введения в городе локдауна.

Ситуация на Тернопольщине

Если область попадет в "красную" зону, это станет для нее пятым попаданием. Ежедневно в области стремительно растет число заболевших, в том числе среди молодежи. Зафиксированы три случая заболевания коронавирусом в третий раз, один пациент скончался. 60 жителей региона заражались недугом дважды.

"У кого-то иммунная система сработала лучше, выработала больший уровень антител, у кого-то совсем защиты организм не получил. Поэтому и болеют. Кто имеет больше сопутствующих заболеваний, поэтому скорее снова болеет повторно", - рассказала Оксана Чайчук, главный государственный санитарный врач Тернопольской области.

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Во все времена пребывания Тернополя в "красной" зоне предписания Кабмина по карантину игнорировались. Работали школы, детсады, рестораны и магазины, не останавливали общественный транспорт. За это полиция штрафовала директоров школ и садов, но они выигрывали дела в судах.

Ситуация в Одессе

В городе снова появились очереди из "скорых" возле больниц, коронавирусные отделения заполнены почти на 100%.

Врачи называют главной опасностью распространения заболевания погоду. Из-за потепления в город едут отдыхающие со всей страны, активно работают аттракционы и рестораны.

С соблюдением карантина ситуация достаточно печальна. В общественных местах маски носят единицы людей. С понедельника учащиеся старших классов переходят на дистанционную форму обучения.

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Автор: Юрий Годован