Вирус, по словам Садового, постепенно заполняет Львовщину.

Львовский городской голова Андрей Садовый не исключил введения в городе локдауна из-за осложнения ситуации с распространением коронавирус.

Как передает пресс-служба мэрии, об этом он заявил в эфире радиостанции "Люкс FM".

"По локдауну, поэтому думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун есть на Франковщине, Закарпатье, Черновицкой области. Также похожая ситуация есть в мире: Эстония ушла на локдаун, в некоторых странах уже нет где лечить больных. Волна вируса постепенно заполняет Львовщину, поэтому мы на пороге очень непростых решений, но верю, что мы со всем справимся", - сказал Садовый.

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Он также рассказал, что некоторые школы города уже перешли на дистанционное обучение. Не исключено, что в ближайшее время соответствующее решение примут в отношении всех школ.

"По словам медиков, эта волна вируса является очень агрессивной, ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов. Сейчас ситуация достаточно тревожная, поэтому будем вынуждены принимать достаточно непростые решения", - сказал городской голова Львова.

Ранее в Кабмине заявили о начале в Украине третьей волны коронавируса.

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Автор: Юрий Годован