К исследованию, которое будут проводить социологи и медики, планируется привлечь около 9 тысяч граждан.

Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время провести исследование по определению количества украинцев, переболевших COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына сообщил во время пресс-конференции.

Он отметил, что такое исследование будет проводиться с участием социологов и медиков по принципу экзит-пола.

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«Относительно SARS-CoV-2: в ближайшее время планируется проведение сероэпидемиологического исследования таким образом, чтобы установить наличие антител к SARS-CoV-2. Это позволит эпидемиологам знать, какое количество людей столкнулось с инфекцией. То есть наличие антител класса G (образуются после выздоровления от коронавирусной болезни - УНИАН) у человека свидетельствует, что человек тем или иным образом столкнулся с инфекцией COVID-19. Возможно, он переболел бессимптомно, а таких случаев достаточно много, как свидетельствует мировая практика. Возможно, что человек не обращался к врачу, и этот случай заболевания прошел мимо системы эпиднадзора. Но, проведя исследование, мы сможем реально понимать, какой процент населения столкнулся с коронавирусом, и оценить реальную картину по заболевшим», - сказал Родына.

По его словам, подготовка исследования находится на финальной стадии, уже определено, каким образом оно будет проводиться.

Родына сообщил, что ориентировочная выборка респондентов будет осуществляться по спискам избирателей.

«Выбирается домохозяйство, туда выезжает мобильная бригада, состоящая из социологов и медицинских работников. Это не обязательно для человека, только если он желает участвовать в таком опросе. Если согласен, то отвечает на определенные опросы социологов, дает информационное согласие, сдает кровь», - пояснил руководитель ЦОЗ.

Он отметил, что люди должны быть заинтересованы в участии в таком исследовании, поскольку получат результаты анализов на антитела к коронавирусу.

«Количество респондентов предполагается где-то около 9 тысяч. Затем данные домохозяйств обработают. Поскольку это рандомная выборка, то она может быть экстраполирована на всю территорию Украины», - добавил Родына.

Он подытожил, что таким образом эпидемиологи смогут узнать, сколько украинцев имеют антитела к SARS-CoV-2.

Коронавирус в Украине: последние данные

По данным Минздрава, во время пандемии в Украине COVID-19 заболели более 1 млн 504 тыс. человек, выздоровели – 1 млн 244 тыс. 190 человек, умерли – 29 тыс. 253 людей, проведено ПЦР-тестов – 7 млн 520 тыс. 147.

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Автор: Инна Андалицкая