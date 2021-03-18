За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 15053 украинцев.

В Украине за сутки 17 марта подтвердили 15053 новых случая коронавируса, в том числе 744 - у детей и 425 - медицинских работников. Это наибольшее суточное количество случаев, зафиксированное в 2021 году.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В среду с коронавирусом госпитализировали 4376 человек, зафиксировано 267 летальных исходов. Выздороветь удалось еще 6514 украинцам. За сутки было проведено более 53 тысяч ПЦР-тестов, 21,7 тысячи - ИФА, 43,9 тысячи тестов на антиген.

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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях", - сообщил Степанов.

Коронавирусная статистика по регионам за сутки:

г. Киев - 1 092 случая;

Винницкая область-751 случай;

Волынская область - 330 случаев;

Днепропетровская область - 655 случаев;

Донецкая область - 651 случай;

Житомирская область - 1 398 случаев;

Закарпатская - 614 случаев;

Запорожская область - 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 559 случаев;

Киевская область - 727 случаев;

Кировоградская область - 149 случаев;

Луганская область - 74 случая;

Львовская область - 1 092 случая;

Николаевская область - 424 случая;

Одесская область - 997 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 390 случаев;

Сумская область - 570 случаев;

Тернопольская область - 692 случая;

Харьковская область - 732 случая;

Херсонская область - 96 случаев;

Хмельницкая область - 800 случаев;

Черкасская область - 367 случаев;

Черновицкая область - 596 случаев;

Черниговская область - 475 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Юрий Годован