Коронавирус подтвердили еще у более 15 тысяч человек / УНИАН

В Украине за сутки 17 марта подтвердили 15053 новых случая коронавируса, в том числе 744 - у детей и 425 - медицинских работников. Это наибольшее суточное количество случаев, зафиксированное в 2021 году.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В среду с коронавирусом госпитализировали 4376 человек, зафиксировано 267 летальных исходов. Выздороветь удалось еще 6514 украинцам. За сутки было проведено более 53 тысяч ПЦР-тестов, 21,7 тысячи - ИФА, 43,9 тысячи тестов на антиген.

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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях", - сообщил Степанов.

Коронавирусная статистика по регионам за сутки:

  • г. Киев - 1 092 случая;
  • Винницкая область-751 случай;
  • Волынская область - 330 случаев;
  • Днепропетровская область - 655 случаев;
  • Донецкая область - 651 случай;
  • Житомирская область - 1 398 случаев;
  • Закарпатская - 614 случаев;
  • Запорожская область - 428 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 559 случаев;
  • Киевская область - 727 случаев;
  • Кировоградская область - 149 случаев;
  • Луганская область - 74 случая;
  • Львовская область - 1 092 случая;
  • Николаевская область - 424 случая;
  • Одесская область - 997 случаев;
  • Полтавская область - 394 случая;
  • Ровенская область - 390 случаев;
  • Сумская область - 570 случаев;
  • Тернопольская область - 692 случая;
  • Харьковская область - 732 случая;
  • Херсонская область - 96 случаев;
  • Хмельницкая область - 800 случаев;
  • Черкасская область - 367 случаев;
  • Черновицкая область - 596 случаев;
  • Черниговская область - 475 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Коронавирусная" статистика за сутки / Максим Степанов, Facebook

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Автор: Юрий Годован