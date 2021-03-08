Врачи призывают людей опомниться и не распространять болезнь - носить маску и соблюдать дистанцию не так трудно.

Главные врачи опорных "коронавирусных" больниц на Закарпатье заявили о критической ситуации в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19 и заполненностью коек в медучреждениях.

В частности, на совместном с главой Закарпатской ОГА брифинге они сообщили о значительном росте инфицирования и смертности, передает lb.ua.

По словам главного врача Ужгородской центральной городской клинической больницы Ивана Кураха, дополнительно было развернуто уже 190 коек, больные госпитализируются в тяжелом состоянии. 96 пациентов находятся в больнице на кислородной поддержке, а 11 стационарных больных ранее уже болели на коронавирус, но заразились повторно.

Читайте такжеПокинуть "красную" зону: назначены спецрейсы поездов на Закарпатье

Главный врач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына отметил, что до конца недели медицинскую систему региона может ждать коллапс.

"Сегодня в нашем учреждении лежат 120 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии. 60 из них должны лежать в реанимации. А в самой реанимации у нас всего 6 коек, и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем учреждении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит часов до 16-ти, не больше", - заявил он.

Яцына призвал людей опомниться и не распространять болезнь.

"Просто оденьте маску, соблюдайте дистанцию - это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели будем иметь коллапс!" - заявил Яцына.

Как отметил главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, ежедневно от болезни умирает 12 жителей Закарпатья. При этом, за прошедшую неделю количество заболевших выросло на 24%.

По словам Поляка, заболеваемость детей увеличилась на 5%. Все палаты интенсивной терапии на сегодня в заведении заполнены и свободных мест нет.

Читайте такжеКрайне тяжелых лечить не будут: на Закарпатье заговорили о "медицинской сортировке" пациентов с COVID-19 (видео)

Согласно данным Минздрава, уровень госпитализации на 100000 населения по состоянию на 7 марта в области составил 96,1. При этом загружены 71,3% коек с кислородом - это самый высокий показатель по стране.

За 7 марта на Закарпатье обнаружили 307 новых инфицированных. Область входит в "лидеры" по заполненности коек, с 8 марта ее перевели в красную зону карантинных ограничений.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине 7 марта было обнаружено 5 тыс. 572 новых больных COVID-19, умерли 106 человек.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 406 тыс. 800 человек, умерли - 27 тыс. 128.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН