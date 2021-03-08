За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

За минувшие сутки, 7 марта, в Украине выявлено 5 572 новых случаев коронавирусной болезни. 2 136 больных госпитализированы, 106 пациентов скончались. В то же время 1 734 человека выздоровели.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, в течение суток осуществлено 23 227 тестирований на коронавирус.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 406 800 человек. 1 198 254 больных выздоровели. 27 128 случаев оказались летальными.

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Автор: УНИАН