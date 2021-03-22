Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что в стране на сегодняшний день у пациентов, госпитализированных с COVID-19, критически доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания.
Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
«Да уж ... год прошел... тяжелые формы тогда не доминировали, мы госпитализировали практически всех, включая тех, кто сейчас не подлежит госпитализации…сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные», - отметила Голубовская.
Читайте такжеСитуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц - НАН
По ее словам, в начале пандемии COVID-19 никто не мог представить, что ждет Украину через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс в системе здравоохранения.
Коронавирус в Украине: последние данные
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели – 1 млн 260 тыс. 842, умерли – 30 тыс. 098. Медики провели 7 млн 681 тыс. 388 ПЦР-тестов.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В ЕС пока не готовы делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами
- В больницах Николаева пациентов с COVID-19 размещают в коридорах (фото)
- Побочные эффекты наблюдаются у 0,5% привитых от COVID-19 украинцев - Мендель
- Ковидные больницы Львова загружены: город объявил дополнительный набор медиков (видео)
- Степанов объяснил трудности с получением вакцин от COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram