По словам Голубовской, в начале пандемии COVID-19 никто не мог представить, что ждет Украину через год.

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что в стране на сегодняшний день у пациентов, госпитализированных с COVID-19, критически доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

«Да уж ... год прошел... тяжелые формы тогда не доминировали, мы госпитализировали практически всех, включая тех, кто сейчас не подлежит госпитализации…сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные», - отметила Голубовская.

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По ее словам, в начале пандемии COVID-19 никто не мог представить, что ждет Украину через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс в системе здравоохранения.

Коронавирус в Украине: последние данные

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек, выздоровели – 1 млн 260 тыс. 842, умерли – 30 тыс. 098. Медики провели 7 млн 681 тыс. 388 ПЦР-тестов.

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Автор: Константин Гончаров