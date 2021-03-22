7 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за вчера. В Киеве вчера COVID-19 выявили у 349 человек.

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 7893 новых случая коронавируса, госпитализировали 3 026 человек, умерли 157 человек и 2993 пациента выздоровели.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Отметим, что вчера в Минздраве подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса, что на три тысячи заражений больше, чем сегодня.

За минувшие сутки сделали 34 129 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР-21 611, методом ИФА - 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8 100). Всего в Украине провели более 7,6 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 554 256 человек, из них 1 260 842 выздоровели, летальных исходов - 30 098.

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В Киеве за минувшие сутки COVID-19 выявили у 349 человек, 20 заболевших скончались. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что среди заболевших вчера: 199 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 131 мужчина в возрасте от 18 до 83 лет, а также дети - 12 девочек от 5 до 17 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет.

За сутки с коронавирусной болезнью были госпитализированы 42 человека.

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Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (119), Шевченковском (50) и в Оболонском (41) районах.

По информации Кличко, в столице всего с начала пандемии зарегистрировано 152 тыс. 986 подтвержденных случаев COVID-19, преодолели болезнь 101 тыс. 944 киевлянина, в том числе за прошедшие сутки - 491.

В результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в столице умерли 3 тыс. 82 человека.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая