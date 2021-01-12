В конце месяца заболеваемость может вернуться к прежним цифрам – 16 тысяч больных в сутки, считает инфекционист.

В течение месяца официальная статистика показывает спад заболеваемости COVID-19 в Украине. Однако уже на этой неделе, предупреждает Минздрав, ожидается резкое увеличение числа больных. На днях коронавирус проявится у тех, кто заразился на праздники.

Читайте такжеЭксперты рассказали, почему в Украине перестают делать тесты на коронавирус"Мы прогнозируем увеличение, а в некоторых регионах – резкое увеличение количества инфицированных, которые будут, в том числе, источником инфекции для окружающих", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Когда ждать пика заболеваемости в Украине

Как пишет "Сегодня", статистика, которую дает Минздрав, действительно показывает, что эпидемия COVID-19 идет на спад. Сейчас в Украине выявляют 4000-5000 больных в сутки – столько же было в сентябре.

Одна из причин, почему сейчас так, – праздники. Люди обращаются за медпомощью меньше и меньше тестируются. Сейчас статистика показывает, что треть госпитализированных с коронавирусом – тяжелые больные. Это связано с тем, что украинцы стали реже обращаться к врачам при первых симптомах респираторных заболеваний.

В итоге в больницы попадает меньше пациентов, а число выздоровевших растет, рассказал Игорь Бровченко, председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины.

"Больницы разгружаются, и проблем с кислородом нет. Смертей от коронавируса тоже меньше. Можно утверждать, что на протяжении последнего месяца ситуация стабильно улучшается. Но сколько это будет продолжаться – никто не знает", - отметил Бровченко.

Врач-инфекционист из Харькова Инна Андрусович тоже говорит, что в больницах города действительно меньше пациентов, примерно на 20%. Если раньше был период, что койки с подведенным кислородом постоянно были заняты, то теперь всегда есть немного свободных.

"Уменьшилось число заболевших за счет того, что студенты разъехались по домам. В пунктах тестирования перед праздниками много иностранных студентов, которые делали тест перед вылетом домой", – рассказывает Андрусович.

Но Минздрав, эпидемиологи и врачи ожидают, что число больных на днях вырастет. Те, кто во время праздников ездил к родственникам и в отпуск, теперь возвращаются домой. Поэтому ждать, что коронавирус уйдет, не стоит.

Если бы Украина была полностью изолирована, то тогда бы эпидемия и дальше затухала и нового всплеска мы бы не увидели. Действующие ограничения не настолько суровы. Поскольку инкубационный период коронавирусной болезни около 14 дней, то пик заболеваемости еще впереди.

"Еще не прошел инкубационный период. Где-то на старый Новый год, числа 14-15-го, будем иметь рост заболеваемости. Поэтому пик еще впереди. Плюс на период локдауна кто-то уехал в отпуск в Египет, кто-то в Буковель. Все они вернуться после ограничений. И числа 28-го, я думаю, мы можем увидеть рост и до 16 тысяч больных", – говорит врач-инфекционист Инна Андрусович.

Минздрав надеется сдержать новую волну заболеваний действующим карантином. Ограничения так или иначе должны сработать. Но вместе с тем украинцы могу поехать, например, в работающий "Буковель", и это может нивелировать все ужесточения, отмечает Игорь Бровченко.

"Праздничные дни привели к аномально низким статистическим значениям – меньше ожидаемых, но это естественно, поскольку люди меньше обращаются и лаборатории меньше работают. Думаю, скоро в статистике появятся те, кого не выявили во время праздников", – считает Бровченко.

В Минздраве отмечают, что если бы не ввели усиленные ограничения, то уже к концу месяца пришлось бы вводить настоящий локдаун – с полным запретом гражданам покидать дома, исключая лишь тех, кто обеспечивает работу ключевой инфраструктуры страны.

Напомним, в Украине с 8 января стартовал локдаун, и продлится он до 25-го. При этом ограничения не коснулись общественного транспорта.

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Автор: УНИАН