Временные госпитали разместят в поликлиниках города.

Во Львове дополнительно развернут 366 коек для госпитализации больных COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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«За последние сутки во Львове госпитализировали 79 человек. Выписали из больниц - 46. Всего на лечении находятся 652 больных, большинство из них нуждаются в обеспечении кислородом. Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем ​​количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро», - рассказал мэр.

По его словам, сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе поликлиник города.

Как отметил Садовый, на первом этапе планируется развернуть 366 коек.

В частности, больных будут размещать в амбулаторном отделении, расположенном в 8-й больнице - 36 коек; во 2-м поликлиническом отделении на ул. Мазепы - 150 коек; в 4-й поликлинике на ул. Красной Калины - 60 коек; во 2-й поликлинике на ул. Симоненко - 70 коек; в 10-й клинической больнице на ул. Бой-Желенского - 50 коек.

Коронавирус во Львове: что известно

Как сообщал УНИАН, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в Украине зарегистрировано во Львовской области - 1065.

С сегодняшнего дня, 16 марта, ученики 5-11 классов школ Львова будут учиться дистанционно.

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Автор: Светлана Макринская