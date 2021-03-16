Болезнь унесла жизни еще 264 украинцев.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9642 новых случая коронавирусной болезни.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Среди новых больных - 474 ребенка и 313 медработников.

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15 марта с коронавирусом госпитализировали 2005 человек, а летальных исходов зафиксировали 264. Выздороветь удалось 6202 пациентам. За сутки провели 76509 тестирований (38738 - ПЦР, 18275 - ИФА и 19486 - на антиген).

За все время пандемии коронавирусом в Украине заболели 1 миллион 477 тысяч 190 человек, выздоровели - 1 миллион 232 тысячи 209. Летальных случаев - 28697.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях", - отметил Степанов.

Коронавирус в Украине: статистика по регионам

г. Киев - 999 случаев;

Винницкая область - 924 случая;

Волынская область - 176 случаев;

Днепропетровская область - 269 случаев;

Донецкая область - 286 случаев;

Житомирская область - 130 случаев;

Закарпатская - 554 случая;

Запорожская область - 307 случаев;

Ивано-Франковская область – 467 случаев;

Киевская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 46 случаев;

Луганская область - 101 случай;

Львовская область - 1065 случаев;

Николаевская область - 416 случаев;

Одесская область - 728 случаев;

Полтавская область - 313 случаев;

Ровенская область - 235 случаев;

Сумская область - 155 случаев;

Тернопольская область - 287 случаев;

Харьковская область - 596 случаев;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 253 случая;

Черкасская область - 243 случая;

Черновицкая область - 527 случаев;

Черниговская область - 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Юрий Годован