В Украине за минувшие сутки подтвердили 9642 новых случая коронавирусной болезни.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Среди новых больных - 474 ребенка и 313 медработников.
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15 марта с коронавирусом госпитализировали 2005 человек, а летальных исходов зафиксировали 264. Выздороветь удалось 6202 пациентам. За сутки провели 76509 тестирований (38738 - ПЦР, 18275 - ИФА и 19486 - на антиген).
За все время пандемии коронавирусом в Украине заболели 1 миллион 477 тысяч 190 человек, выздоровели - 1 миллион 232 тысячи 209. Летальных случаев - 28697.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях", - отметил Степанов.
Коронавирус в Украине: статистика по регионам
- г. Киев - 999 случаев;
- Винницкая область - 924 случая;
- Волынская область - 176 случаев;
- Днепропетровская область - 269 случаев;
- Донецкая область - 286 случаев;
- Житомирская область - 130 случаев;
- Закарпатская - 554 случая;
- Запорожская область - 307 случаев;
- Ивано-Франковская область – 467 случаев;
- Киевская область - 512 случаев;
- Кировоградская область - 46 случаев;
- Луганская область - 101 случай;
- Львовская область - 1065 случаев;
- Николаевская область - 416 случаев;
- Одесская область - 728 случаев;
- Полтавская область - 313 случаев;
- Ровенская область - 235 случаев;
- Сумская область - 155 случаев;
- Тернопольская область - 287 случаев;
- Харьковская область - 596 случаев;
- Херсонская область - 30 случаев;
- Хмельницкая область - 253 случая;
- Черкасская область - 243 случая;
- Черновицкая область - 527 случаев;
- Черниговская область - 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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