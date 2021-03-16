Количество больных коронавирусом стремительно растет / фото УНИАН

В Украине за минувшие сутки подтвердили 9642 новых случая коронавирусной болезни.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Среди новых больных - 474 ребенка и 313 медработников.

Читайте такжеУкраина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19

15 марта с коронавирусом госпитализировали 2005 человек, а летальных исходов зафиксировали 264. Выздороветь удалось 6202 пациентам. За сутки провели 76509 тестирований (38738 - ПЦР, 18275 - ИФА и 19486 - на антиген).

За все время пандемии коронавирусом в Украине заболели 1 миллион 477 тысяч 190 человек, выздоровели - 1 миллион 232 тысячи 209. Летальных случаев - 28697.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях", - отметил Степанов.

Статистика за 15 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Украине: статистика по регионам

  • г. Киев - 999 случаев;
  • Винницкая область - 924 случая;
  • Волынская область - 176 случаев;
  • Днепропетровская область - 269 случаев;
  • Донецкая область - 286 случаев;
  • Житомирская область - 130 случаев;
  • Закарпатская - 554 случая;
  • Запорожская область - 307 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 467 случаев;
  • Киевская область - 512 случаев;
  • Кировоградская область - 46 случаев;
  • Луганская область - 101 случай;
  • Львовская область - 1065 случаев;
  • Николаевская область - 416 случаев;
  • Одесская область - 728 случаев;
  • Полтавская область - 313 случаев;
  • Ровенская область - 235 случаев;
  • Сумская область - 155 случаев;
  • Тернопольская область - 287 случаев;
  • Харьковская область - 596 случаев;
  • Херсонская область - 30 случаев;
  • Хмельницкая область - 253 случая;
  • Черкасская область - 243 случая;
  • Черновицкая область - 527 случаев;
  • Черниговская область - 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован