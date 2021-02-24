Ранее стало известно, что Киев получит 42 тысячи доз вакцины из общей партии, которую привезли в Украину.

В Киеве еще не начали вакцинацию от COVID, поскольку по состоянию на 15:00 вакцину столичным медикам еще не передали.

Об этом сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк, пишет РБК-Украина.

По его словам, препараты еще не поступили с центрального склада на киевский склад.

"Мы ожидаем поступления вакцины на наш склад. Мы ведь ее не забираем, нам ее привозят. В Минздраве заявили, что сегодня должна быть поставка в семь регионов. Киев среди них. Когда именно она будет, не могу ответить", - отметил Животенюк.

Ранее стало известно, что Киев получит 42000 доз препарата Covishield из общей партии, которую привезли в Украину.

Как пишет "Сегодня", планировалось, что кампания вакцинации в Киеве начнется 24 февраля в Александровской больнице и еще нескольких медучреждениях.

Однако утром стало известно, что вакцины не будет. Причины задержки не известны.

"Может быть, вакцинация начнется завтра", – сообщил "Сегодня" источник в больнице.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий