Больше всего заражений подтвердили в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3206 человек, зафиксировано 53 летальных случая, 1353 пациента выздоровели. В больницы попали 1 443 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Среди заболевших 216 детей и 78 медработников.

За сутки в Украине инфицировалось больше людей, чем выздоровело. Такая динамика наблюдается последние пять дней.

Больше всего заражений подтвердили в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Лаборатории за минувшие сутки сделали 20 183 теста на коронавирус: из них 13 513 — методом ПЦР и 2 465 — методом ИФА. Также сделали 4 205 экспресс-теста на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 6,7 млн ПЦР-тестов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 307 662 человека, из них 1 147 426 выздоровели, летальных исходов — 25 156.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко