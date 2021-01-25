В Украине по состоянию на утро 25 января зафиксировано 2 516 новых случаев коронавируса.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2516 человек, зафиксировано 63 летальных случая, 5783 пациента выздоровели, госпитализированы 1166 человек

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Читайте такжеВрач объяснил, почему коронавирус в Украине отступает, а смертность не падает

Это минимум с 14 сентября, когда было подтверждено 2 462 случая.

Всего за вчера было проведено 13 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 10 573, методом ИФА - 3 389.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146). Среди заболевших - 95 детей и 87 медработников.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 194 328 человек, из них 953 297 выздоровели, летальных случаев — 21 924. Активными больными остаются 241 031 пациент.

Напомним, сегодня Украина вышла из жесткого карантина, действовавшего с 8 по 24 января. Теперь в стране будет действовать адаптивный карантин.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко