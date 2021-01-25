Локдаун в Украине действовал более двух недель.

25 января Украина выходит из усиленного карантина и возвращается к ограничениям, действовавшим в декабре 2020 года.

Карантин в Украине: список ограничений с 25 января

С 25 января по 28 февраля в Украине будут действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны, а также дополнительные ограничения, введенные в декабре прошлого года.Читайте такжеЗа сутки в Украине обнаружили менее 4 тысяч новых случаев коронавируса

Что запрещено с 25 января:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв. м;

работа общепита с 23:00 до 07:00 (кроме доставки заказов с собой, при этом проведение расчетных операций прекращается после 22:00;

проведение религиозных мероприятий: в помещении при условии присутствия более 1 человека на 5 кв. м (на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими);

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий с участием более 20 человек и несоблюдении дистанции в 1,5 м;

работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;

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посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций (не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, больным с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента и т.п.);

деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 20 кв. м помещения;

пребывание в общественных местах, транспорте без надетых защитных масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты;

проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и др.

Карантинные ограничения в Украине с 25 января: инфографика

Локдаун в Украине в январе: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещалась работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работали кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещались посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. Но общественный транспорт работал.

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Автор: Ольга Робейко