На следующей неделе в Украине ожидается медленное "затухание" заболеваемости COVID-19.

Национальная академия наук Украины дала прогноз по развитию эпидемии коронавируса в стране. В течение следующей недели ожидается медленное затухание заболеваемости.

Об этом сообщает пресс-служба НАН.

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«В течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в „нормальном“ режиме, и возвращение к тенденции медленного затухания», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что рост заболеваемости, случаев выздоровления и летальности, который зафиксировал за прошедшую неделю, не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации. Это является результатом доработки материалов в период праздников.

"Анализ количества положительных тестов также свидетельствует, что произошло, скорее, замедление затухания, чем увеличение количества новых случаев", - сообщили в НАН.

Показатель летальности остается в диапазоне 1,5-2% и демонстрирует устойчивую динамику.

"Исходя из анализа данных, в течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в "нормальном" режиме, и возвращение к тенденции медленного угасания, чему также будет способствовать начало действия новых карантинных ограничений, которые были внедрены после 8-го января", - добавили ученые.

Напомним, ранее ученые НАН прогнозировали, что заболеваемость COVID-19 продолжит быть на низком уровне.

До 24 января в Украине действует локдаун, а затем страна вернется к адаптивному карантину. В регионах до 28 февраля будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина. Его могут продлить до 31 марта.

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Автор: Виктория Гордиенко