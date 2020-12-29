На протяжении последней недели отмечали существенное снижение количества новых случаев коронавируса в Украине.

Согласно прогнозу ученых из Национальной академии наук Украины, число новых случаев заражения коронавирусом в сутки в стране продолжит снижаться, а в первые дни январского локдауна упадет ниже четырех тысяч в сутки.

Соответствующий документ, с прогнозом развития эпидемии коронавируса в Украине с 28 декабря по 11 января обнародован на сайте НАНУ.

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На протяжении последней недели отмечали существенное снижение количества новых случаев коронавируса в Украине. Репродуктивное число SARS-CoV-2 в стране снизилось до 0,88, а в первые дни зимнего локдауна, который начнется 8 января, прогнозирует еще более стремительное снижение распространения вируса, до менее чем 4 тысяч новых случаев в сутки.

Однако следует учитывать, что на статистику снижения темпов распространения вируса мог повлиять и дополнительный государственный выходной на прошлой неделе, 25 декабря. После выходных статистические данные обычно показывают меньшие цифры.

При этом, согласно прогнозу ученых, в среднем новое количество инфицированных коронавирусом в сутки в Украине в промежуток с 29 декабря по 4 января будет в пределах 7300–8200, а в дни с 5 по 11 января упадет до 6200–7300. В то же время смертность по причинам, связанным с коронавирусом, сохраняет свою динамику, до 2 %. Средний возраст пациентов, госпитализированных с COVID-19 значительно вырос за последние недели.

"Следует отметить, что погрешность прогнозов значительно растет с увеличением интервала прогнозирования, потому к полученным результатам необходимо относиться осторожно", - предупредили в академии.

Напомним, в ВОЗ предупредили о дальнейших мутациях и новых штаммах коронавируса. Представители ВОЗ продолжают внимательно следить за новыми штаммами вируса.

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Автор: УНИАН