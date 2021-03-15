В Украине уже заполнена почти половина коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последнюю неделю увеличилось число занятых больными COVID-19 коек интенсивной терапии и на сегодняшний день задействованы 1 тыс. 072 аппарата ИВЛ, что является наибольшим количеством с начала пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

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В частности, Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас - почти половина: 2 тыс. 212 из 4 тыс. 694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1 тыс. 072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

«Это подтверждает негативную динамику и сложное течение заболевания. В Ивано-Франковской области произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе «лидеров» по количеству активных больных - 17 тыс. 994. Больше всего их в Киеве - 44 тыс. 600. Среди антилидеров также Винницкая (15 тыс. 133) и Черновицкая (14 тыс. 220) области. Всего в Украине по состоянию на сейчас 213 тысяч активных больных», - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было обнаружено 6 тыс. 792 новых больных COVID-19, среди которых 326 детей и 109 медработников.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 467 тыс. 548 человек, выздоровели - 1 млн 226 тыс. 007 человек, умерли - 28 тыс. 433.

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Автор: Константин Гончаров