Обнародована "коронавирусная" статистику по состоянию на утро 15 марта / фото УНИАН

В Украине в воскресенье подтвердили 6792 новых случая коронавируса, в том числе 326 у детей и 109 - у медицинских работников.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

По его информации, вчера были госпитализированы 2497 человек с коронавирусом, а умерли вследствие заболевания 130 украинцев. Выздороветь удалось 3491 пациенту.

В воскресенье было сделано 17338 ПЦР-тестов, 3236 - ИФА, 7024 - на антиген.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях", - отметил Степанов.

Читайте такжеУкраина вошла в "достаточно тяжелый период" из-за распространения нового штамма коронавируса - Степанов

Коронавирус в Украине: статистика по регионам:

  • г. Киев - 313 случаев;
  • Винницкая область - 426 случаев;
  • Волынская область - 129 случаев;
  • Днепропетровская область - 439 случаев;
  • Донецкая область - 85 случаев;
  • Житомирская область - 778 случаев;
  • Закарпатская - 333 случая;
  • Запорожская область - 61 случай;
  • Ивано-Франковская область - 330 случаев;
  • Киевская область - 464 случая;
  • Кировоградская область - 10 случаев;
  • Луганская - 19 случаев;
  • Львовская область - 552 случая;
  • Николаевская область - 310 случаев;
  • Одесская область - 407 случаев;
  • Полтавская область - 165 случаев;
  • Ровенская область - 111 случаев;
  • Сумская область - 197 случаев;
  • Тернопольская область - 274 случая;
  • Харьковская область - 373 случая;
  • Херсонская область - 53 случая;
  • Хмельницкая область-329 случаев;
  • Черкасская область-144 случая;
  • Черновицкая область-396 случаев;
  • Черниговская область-94 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: статистика / facebook.com/maksym.stepanov.official/

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован