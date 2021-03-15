За сутки количество официально подтвержденных случаев заболевания в Украине увеличилось на 6792 - именно у стольких человек обнаружили коронавирус 14 марта.

В Украине в воскресенье подтвердили 6792 новых случая коронавируса, в том числе 326 у детей и 109 - у медицинских работников.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

По его информации, вчера были госпитализированы 2497 человек с коронавирусом, а умерли вследствие заболевания 130 украинцев. Выздороветь удалось 3491 пациенту.

В воскресенье было сделано 17338 ПЦР-тестов, 3236 - ИФА, 7024 - на антиген.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях", - отметил Степанов.

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Коронавирус в Украине: статистика по регионам:

г. Киев - 313 случаев;

Винницкая область - 426 случаев;

Волынская область - 129 случаев;

Днепропетровская область - 439 случаев;

Донецкая область - 85 случаев;

Житомирская область - 778 случаев;

Закарпатская - 333 случая;

Запорожская область - 61 случай;

Ивано-Франковская область - 330 случаев;

Киевская область - 464 случая;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская - 19 случаев;

Львовская область - 552 случая;

Николаевская область - 310 случаев;

Одесская область - 407 случаев;

Полтавская область - 165 случаев;

Ровенская область - 111 случаев;

Сумская область - 197 случаев;

Тернопольская область - 274 случая;

Харьковская область - 373 случая;

Херсонская область - 53 случая;

Хмельницкая область-329 случаев;

Черкасская область-144 случая;

Черновицкая область-396 случаев;

Черниговская область-94 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Юрий Годован