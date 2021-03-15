В Украине в воскресенье подтвердили 6792 новых случая коронавируса, в том числе 326 у детей и 109 - у медицинских работников.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
По его информации, вчера были госпитализированы 2497 человек с коронавирусом, а умерли вследствие заболевания 130 украинцев. Выздороветь удалось 3491 пациенту.
В воскресенье было сделано 17338 ПЦР-тестов, 3236 - ИФА, 7024 - на антиген.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях", - отметил Степанов.
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Коронавирус в Украине: статистика по регионам:
- г. Киев - 313 случаев;
- Винницкая область - 426 случаев;
- Волынская область - 129 случаев;
- Днепропетровская область - 439 случаев;
- Донецкая область - 85 случаев;
- Житомирская область - 778 случаев;
- Закарпатская - 333 случая;
- Запорожская область - 61 случай;
- Ивано-Франковская область - 330 случаев;
- Киевская область - 464 случая;
- Кировоградская область - 10 случаев;
- Луганская - 19 случаев;
- Львовская область - 552 случая;
- Николаевская область - 310 случаев;
- Одесская область - 407 случаев;
- Полтавская область - 165 случаев;
- Ровенская область - 111 случаев;
- Сумская область - 197 случаев;
- Тернопольская область - 274 случая;
- Харьковская область - 373 случая;
- Херсонская область - 53 случая;
- Хмельницкая область-329 случаев;
- Черкасская область-144 случая;
- Черновицкая область-396 случаев;
- Черниговская область-94 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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