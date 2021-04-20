В то же время в трех регионах процент занятости коек для COVID-больных в реанимации составляет от 77% до 85%.

В Украине стабилизировалась эпидемическая ситуация, наблюдается положительная динамика по уровню заболеваемости и госпитализаций с COVID-19.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

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По его словам, третья волна коронавирусной болезни пошла на спад. В странах ЕС фиксируют уменьшение количества больных и снижение уровня госпитализации.

В частности, в Польше на пике третьей волны (конец марта) выявляли до 32 тысяч новых больных, вчера — 7 тысяч. В Чехии (в начале марта) за сутки заразились около 13 тысяч, за вчера - 830 человек. В Италии месяц назад за день было до 23 тысяч новых больных, сегодня - 8,8 тысячи. Страны ЕС начали постепенное ослабление карантина.

По словам Радуцкого, в Украине, как и в соседних странах, также эпидемическая ситуация стабилизировалась, наблюдается положительная динамика.

«Хотя в некоторых регионах до сих пор опасным остается уровень занятости коек в реанимации: в Харьковской области - 85%, в Сумской - 78%, в Николаевской - 77%. 13 регионов страны остаются в «красной» зоне, три - в «желтой», - отметил парламентарий.

Коронавирус в Украине: последние данные

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 8 тыс. 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии заболели 1 млн 961 тыс. 956 человек, выздоровели 1 млн 499 тыс. 752, умерли 40 тыс. 367.

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Автор: Константин Гончаров