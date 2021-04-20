Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Полтавской областях.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8940 человек, среди них 414 детей и 251 медработник. Зафиксировано 367 летальных случаев, 12 075 пациентов выздоровели. В больницы с подозрением или диагнозом COVID-19 попали 2 042 людей.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Количество выздоровевших превысило число заболевших впервые с 13 апреля.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

С начала пандемии у нас обнаружили 1 961 956 случаев COVID-19, из них 1 499 752 людей выздоровели и 40 367 — умерли от осложнений.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории 19 апреля сделали 77 678 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 37 557, методом ИФА — 16 815. Также сделали 23 306 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели почти 9 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За вчера прививки против коронавируса получили 12 144 человека. С начала вакцинальной кампании вакцинировали 462 791 человек, из них получили 1 дозу – 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Лидером по вакцинации в Украине является Львовская область - 1 770 прививок в сутки.

Прививки проводили 232 мобильные бригады по иммунизации и 360 пунктов прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 людей.

Коронавирус в Украине: что известно

За данными Совета национальной безопасности и обороны, Украина сейчас на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.

За данными Worldometers, Украина оказалась на 19 месте в мире – между Чили и Пакистаном. Среди стран Европы Украина - на 8 месте по этому показателю.

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Автор: Виктория Гордиенко