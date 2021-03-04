Житель Черновцов говорит, что информации о вакцинах сегодня очень мало.

Первый украинец, у которого был подтвержден коронавирус - Александр из Черновцов - дал совет согражданам по поводу вакцинации.

Как пишет "Сегодня", мужчина говорит, что не хочет вспоминать события годичной давности. Практически год назад - 3 марта 2020-го - в Украине был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции.

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Сегодня Александр советует украинцам вакцинироваться, несмотря на разговоры о явной или мнимой опасности прививок. Он также считает, что государство слишком мало информирует людей о том, почему прививки - это важно.

"Могу сказать, что позитивно отношусь к вакцинации, считаю это необходимостью. Но признаю, информации о самих вакцинах мало", - говорит он.

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Автор: Юрий Годован