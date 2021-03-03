Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, вернулся тогда с супругой из Италии.

В Черновцах ровно год назад был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса.

Читайте такжеМногие пациенты в тяжелом состоянии: инфекционист рассказала о ситуации с коронавирусом в ЧерновцахТогда муж с женой путешествовали по странам, где был зафиксирован COVID-19. Семья вернулась в Украину из Италии 26 февраля через румынский аэропорт.

Приехав домой, пара самоизолировалась, но через два дня у мужчины появились симптомы.

Он обратился к семейному врачу и выполнял все его указания. 29 февраля, вечером, у мужчины появились определенные симптомы, требующие консультации в инфекционной больнице. Больной был госпитализирован в областную клиническую больницу, которая признана госпитальным центром, передает ТСН.

"Они путешествовали с 21 числа, симптомы появились 28-го, госпитализация состоялась 29-го числа и 1 марта были проведены вирусологические исследования. Симптомы сейчас: лихорадка и сухой кашель", - сказал тогда заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

20 марта стало известно о выздоровлении этого пациента.

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Автор: УНИАН