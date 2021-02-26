Сейчас самая тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается на западе Украины.

В Украине сейчас наблюдается вспышка заболеваемости коронавирусом - растет количество госпитализаций. Это касается не только западных областей, но и многих других, в том числе Киева.

Об этом в интервью ТСН рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

Он также предупредил, что волна заболеваемости может добраться с запада Украины до других областей.

Читайте такжеУкраина появилась на мировой карте вакцинации от коронавируса (фото)

"Может, потому что уже в Киеве так же достаточно много госпитализаций. Судя по той информации, которую доносят коллеги из Александровской больницы, то туда уже достаточно много людей попало, буквально за последние две недели. Это уже речь идет о Киеве, а о других регионах пока трудно сказать. Было бы, конечно, идеально, если бы каждая область давала статистику, сколько людей госпитализировано и мы бы четко видели, что происходит", - сказал он.

Когда будет спад заболеваемости

Говоря об улучшении эпидемиологической ситуации, Жиравецкий спрогнозировал, что спад может наступить через месяц-полтора.

"Сейчас, честно говоря, трудно прогнозировать, потому что мы еще не видим, будет ли больший пик, будет ли больше госпитализаций, чем 3 тысячи днем. Но по логике, это может продолжаться еще достаточно долго. Сам пик, конечно, что 2-3 недели максимум (продлится, - ред). Дальше будет спад. Но все думают, что спад - это из 3 тысяч мы резко обваливаемся на 200 или 300 госпитализаций. Здесь такого не будет. Скорее всего, волна будет опускаться медленно", - прогнозирует он.

По словам медика, сейчас статистика по госпитализации больных коронавирусом поднялась до уровня декабря.

Коронавирус в Украине: последние новости

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, которую разработали компании "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название "CoviShield"). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. В первый день вакцинации против COVID-19 прививку сделали 159 медработникам.

За прошедшие сутки количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 8 тысяч.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован