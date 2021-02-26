Риск роста количества случаев в стране весьма высок, наивысший уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения сейчас регистрируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

Эпидемическая ситуация по распространению коронавируса в Украине на сегодняшний день довольно напряженная.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время брифинга.

"Эпидситуация по распространению коронавируса довольно напряженная в Украине. Это характерно также для стран Европы", - сказал Ляшко.

По его словам, риск роста количества случаев в стране весьма высок. Наивысший уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения сейчас регистрируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика роста количества госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях и в Киеве.

"Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посмотреть эпидситуацию, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительные карантинные меры", - заявил Ляшко.

Он добавил, что такой рост заболеваемости является прогнозируемым.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 8 тыс. 003 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 475 детей и 312 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

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Автор: Леся Лещенко