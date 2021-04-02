В Украине распространены несколько мутировавших штаммов коронавируса / фото УНИАН

В двух областях Украины лабораторно подтвердили "южноафриканский" штамм коронавируса, а "британский" штамм выявили во всех регионах.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

По его словам, до 70% переболевших на COVID-19 украинцев требуют от трех до шести месяцев дополнительной реабилитации.

Максим Степанов утверждает, что причинами сложного "постковидного синдрома" является мутировавший "британский" штамм коронавируса и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

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Автор: Олег Давыгора