Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире: статистика
По данным карты распространения коронавируса, с начала пандемии по состоянию на 7:30 2 января в мире уже заразились 83 963 772 человека. При этом 47 289 078 удалось выздороветь, а 1 827 540 умерли.
Больше всего больных в США (20 128 709), Индии (10 286 709), Бразилии (7 700 578), России (3 153 960). Украина на 16 месте – между Ираном и Южной Африкой.
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
После праздничных выходных по состоянию на 2 января в Украине коронавирус подтвердили всего у 5038 граждан. Вчера, 1 января, количество выявленных случаев инфицирования достигло 9432, а выздоровлений - более 10 тысяч.
В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 293 человек, семь человек умерли.
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