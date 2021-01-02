Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире: статистика

По данным карты распространения коронавируса, с начала пандемии по состоянию на 7:30 2 января в мире уже заразились 83 963 772 человека. При этом 47 289 078 удалось выздороветь, а 1 827 540 умерли.

Больше всего больных в США (20 128 709), Индии (10 286 709), Бразилии (7 700 578), России (3 153 960). Украина на 16 месте – между Ираном и Южной Африкой.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

После праздничных выходных по состоянию на 2 января в Украине коронавирус подтвердили всего у 5038 граждан. Вчера, 1 января, количество выявленных случаев инфицирования достигло 9432, а выздоровлений - более 10 тысяч.

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 293 человек, семь человек умерли.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости на 2 января

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Автор: УНИАН