С начала пандемии в столице зарегистрировано уже 112649 случаев COVID-19, из них 1942 – летальных.

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 293 человек, семь человек умерли.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

«В Киеве за минувшие сутки выявили 293 больных коронавирусом. Умерли 7 человек», - отметил он.

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Согласно его данным, всего с начала пандемии в столице зарегистрировано уже 112 тыс. 649 случаев COVID-19, 1 тыс. 942 - летальных, выздоровели 40 тыс. 53 человека.

Мэр уточнил, что в течение минувших суток заболели 160 женщин, 116 мужчин, а также 17 детей.

В больницы были госпитализированы 34 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 71, в Днепровском – 54 и Печерском – 36.

При этом за последние сутки от коронавируса вылечились 142 жители столицы.

"Не забывайте о правилах безопасности! Особенно, во время праздников. Соблюдайте социальную дистанцию, носите маску в публичных местах, при первых симптомах заболевания обращайтесь к врачу и оставайтесь дома. Берегите себя и тех, кто рядом!"– подытожил Кличко.

Коронавирус в Украине: что известно

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 5038 случаев коронавірусної болезни.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1069517 человек, умерла 18731 человек, выздоровели - 722615.

В Украине заболеваемость коронавирусом превышает норму в более 8 раз

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Автор: Анна Нагорная