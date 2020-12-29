Оборудование будет передано 18 больницам для лечения пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-19.

Германия передаст Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму более 500 тыс. евро.

Читайте такжеИммунолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в 2021 годуОб этом УНИАН сообщили в посольстве Германии в Украине.

"В среду, 30 декабря, состоится передача 18 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью более полумиллиона евро. Эти приборы фирмы «Дреґер» (модель EVITA V 600) поступят в 18 больниц в Украине и помогут в лечении пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, оборудование стоимостью почти 525 тыс. евро, приобретенное на средства Федерального министерства иностранных дел, будет передано Министерству здравоохранения Украины через Центр общественного здоровья.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 6988 новых больных COVID-19.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 1037362 украинцев, из которых 681835 - выздоровели, 18081 - умер.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в феврале. Ранее неоднократно озвучивалась информация о 8 млн доз вакцины, которую должны поставить в рамках инициативы COVAX.

Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

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Автор: Виталий Саенко