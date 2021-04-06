За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 13 276 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 13 276 человек, зафиксировано 430 летальных случаев, 10 240 пациентов выздоровели, госпитализировали 2 545 человек. Среди новых инфицированных 508 детей и 338 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте такжеСтепанов рассказал, введут ли в Украине общенациональный локдаунСуточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне. Количество летальных исходов за сутки приблизилось к антирекорду, он был зафиксирован 2 апреля, тогда умерло 433 пациента с коронавирусом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 769 164 человека, из них 1 362 379 выздоровели, летальных исходов — 35 017.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории накануне сделали 91 978 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 41 512, методом ИФА — 21 279. Также сделали 29 187 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

В целом за все время в Украине провели почти 8,4 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Напомним, с 24 февраля в Украине продолжается вакцинация от коронавируса. В течение 5 апреля прививки сделали 12 856 людям. Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве-1710.

Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 304 678 человек. Только 2 человека получили 2 инъекции, то есть полностью завершили вакцинацию.

Вакцинация проводилась 132 мобильными бригадами и 619 пунктами прививки. По состоянию на 5 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко