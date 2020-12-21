Степанов отметил, что в Украине впервые уменьшилась динамика количества активных больных COVID-19.

В Украине загруженность коек в больницах для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19 составляет около 41%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Загрузка наших больниц в целом по стране, понятно, что ситуация отличается в некоторых регионах, сейчас составляет на уровне 41%, немного меньше 41-го процента», - сообщил Степанов.

Как отметил Степанов, в Украине впервые уменьшилась динамика количества активных больных коронавирусной болезнью COVID-19.

"За прошедшую неделю было выявлено 70 тыс. 327 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В отличие от позапрошлой недели, где было 78 тыс. 712. Я вам хочу сообщить, что это уже третью неделю подряд мы видим уменьшение количества выявленных случаев. Также мы видим уменьшение количества активных больных. Активные больные - это пациенты, которые болеют на данный момент. Итак, впервые мы увидели динамику уменьшения количества активных больных. У нас сейчас 367 тыс. 637 граждан Украины, которые болеют коронавирусной болезнью. И это на 11 тыс. меньше, чем на позапрошлой неделе, когда было 378 тыс. 696 человек", - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшую неделю было сделано 250 тыс. 417 тестов методом ПЦР.

"Также уже более 10 дней в Украине начали проводить исследования экспресс-тестами на антиген. Только за прошлую неделю было проведено 6 тыс. 355 тестов таким методом, из них положительными оказались 1 тыс. 063. Мы только начали это тестирование, поставку этих тестов ГП "Медицинские закупки" ожидает 23 декабря, согласно сообщению будет поставлено 1,5 млн этих тестов, и они будут сразу распределены", - добавил министр.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро в лабораториях Минздрава остался 391 образец для тестирования.

"Это говорит о том, что количество людей, которые обращаются сейчас, оно уменьшается. Именно поэтому мы и увеличиваем количество тестирований, так как мощности наших лабораторных центров значительно увеличены. И сейчас некоторые загружены буквально на 50%. Именно поэтому мы хотим увеличить существенно это количество", - рассказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 6 тыс. 545 человек, умерли - 80.

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Автор: Леся Лещенко