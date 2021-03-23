Всего за минувшие сутки выявили 11 476 новых случаев инфицирования коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 476 человек, зафиксировано 333 летальных случая, 8044 пациента выздоровели, госпитализировали 2519 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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За сутки в Украине умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом. Предыдущее наибольшее значение было установлено 17 марта, тогда зафиксировали 289 летальных исходов.

Лаборатории за сутки сделали 88 673 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 44 647, методом ИФА — 21 526. Также сделали 22 500 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 7,7 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Одесской (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 565 732 COVID-случая, выздоровели 1 268 886 пациентов, летальных случаев - 30431.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко