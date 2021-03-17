Коронавирус унес жизни еще почти трех сотен украинцев / УНИАН

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 11 833 новых случаев коронавирус. Установлен антирекорд по количеству смертей.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, заболели 388 медиков и 609 детей.

В больницы за вчера попали 4887 пациентов с коронавирусом, а летальных исходов зафиксировали 289. Выздоровели 5467 украинцев. За сутки провели более 121 тысячи тестирований (методом ПЦР – 50966, методом ИФА – 22035, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48143).

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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях", - отметил министр.

Коронавирус в Украине: статистика по регионам

  • г. Киев - 1 121 случай;
  • Винницкая область - 750 случаев;
  • Волынская область - 239 случаев;
  • Днепропетровская область - 539 случаев;
  • Донецкая область - 373 случая;
  • Житомирская область - 482 случая;
  • Закарпатская - 557 случаев;
  • Запорожская область - 348 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 506 случаев;
  • Киевская область - 630 случаев;
  • Кировоградская область - 112 случаев;
  • Луганская область - 110 случаев;
  • Львовская область - 884 случая;
  • Николаевская область - 452 случая;
  • Одесская область - 883 случая;
  • Полтавская область - 265 случаев;
  • Ровенская область - 433 случая;
  • Сумская область - 283 случая;
  • Тернопольская область - 485 случаев;
  • Харьковская область - 750 случаев;
  • Херсонская область - 66 случаев;
  • Хмельницкая область - 703 случая;
  • Черкасская область - 297 случаев;
  • Черновицкая область - 481 случай;
  • Черниговская область - 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Максим Степанов, Facebook

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Автор: Юрий Годован