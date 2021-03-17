В Украине за минувшие сутки зафиксировали 11 833 новых случаев коронавирус. Установлен антирекорд по количеству смертей.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, заболели 388 медиков и 609 детей.
В больницы за вчера попали 4887 пациентов с коронавирусом, а летальных исходов зафиксировали 289. Выздоровели 5467 украинцев. За сутки провели более 121 тысячи тестирований (методом ПЦР – 50966, методом ИФА – 22035, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48143).
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях", - отметил министр.
Коронавирус в Украине: статистика по регионам
- г. Киев - 1 121 случай;
- Винницкая область - 750 случаев;
- Волынская область - 239 случаев;
- Днепропетровская область - 539 случаев;
- Донецкая область - 373 случая;
- Житомирская область - 482 случая;
- Закарпатская - 557 случаев;
- Запорожская область - 348 случаев;
- Ивано-Франковская область - 506 случаев;
- Киевская область - 630 случаев;
- Кировоградская область - 112 случаев;
- Луганская область - 110 случаев;
- Львовская область - 884 случая;
- Николаевская область - 452 случая;
- Одесская область - 883 случая;
- Полтавская область - 265 случаев;
- Ровенская область - 433 случая;
- Сумская область - 283 случая;
- Тернопольская область - 485 случаев;
- Харьковская область - 750 случаев;
- Херсонская область - 66 случаев;
- Хмельницкая область - 703 случая;
- Черкасская область - 297 случаев;
- Черновицкая область - 481 случай;
- Черниговская область - 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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