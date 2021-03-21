За минувшие сутки, 20 марта, в Украине зафиксировано 11 145 новых случаев коронавирусной инфекции. 166 больных погибли, 4838 человек госпитализированы.
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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его информации, в субботу заболели 585 детей и 199 медработников. В то же время 3 877 человек выздоровели.
За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях. В общей сложности в субботу проведено 68 776 тестов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 546 363 человек, выздоровели - 1 257 849 человек, 29 941 случаев болезни оказались летальными.
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