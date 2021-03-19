Анна Скороход в третий раз болеет коронавирусом / фото УНИАН
Народный депутат Украины Анна Скороход (группа "За майбутнє") уточнила, что уже в третий раз заболела COVID-19.
Об этом она сообщила в видео, размещенном на ее странице в Facebook.
"Я действительно уже третий раз болею на COVID-19. Не знаю, почему он от меня никак не отстает", - сказала депутат. При этом она отметила, что сейчас "уже в довольно неплохом состоянии".
Скороход также рассказала, что у ее ребенка и членов семьи отрицательный результат ПЦР-тестов.
Что этому предшествовало
- 28 марта 2020 года тогда внефракционная Скороход сообщила, что у нее обнаружили коронавирус.
- 17 марта народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Скороход второй раз заболела COVID-19.
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