Первый раз она заразилась коронавирусом в марте прошлого года, ее госпитализировали.

Народный депутат Украины Анна Скороход (группа "За майбутне") во второй раз заболела COVID-19.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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В последнее время Скороход приходила в парламент с красивыми прическами, но в сессионном зале находилась без защитной маски.

Не исключено, что именно о ней сегодня говорил народный депутат Украины Нестор Шуфрич. Он настаивал на необходимости самоизоляции для депутатов, поскольку вчера заболевшая депутат находилась в сессионном зале. В то же время на официальном сайте парламента по ряду голосований за проекты постановлений и законопроекты указано, что она отсутствует.

Болезнь Скороход: что известно

28 марта 2020 года тогда внефракционная Скороход сообщила, что у нее обнаружили коронавирус.

7 апреля 2020 года Скороход и ее ребенка, у которого также подтвердили заболевание COVID-19, госпитализировали.

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Автор: Надя Пришляк