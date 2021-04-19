Чиновники утверждают, что у ребенка было много сопутствующих заболеваний, но причину смерти не уточняют. В школе говорят, что девочка и ее мать были инфицированы коронавирусом.

В Одесской облгосадминистрации отрицают смерть 11-летней девочки от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

«COVID-19 не подтвержден, у девочки было много хронических заболеваний, в том числе – ожирение», - заявила чиновница, но причину смерти не уточнила.

В пресс-службе департамента сообщили, что ребенок страдал ожирением и почечной недостаточностью, а коронавируса у него не было. При этом, уточнить, от чего именно умерла девочка не смогли. Также в пресс-службе не смогли уточнить УНИАН, ставился ли школьнице диагноз COVID-19 ранее, например, месяц назад или более.

Читайте такжеВ Одессе от последствий COVID-19 умерла 11-летняя девочка - соцсети

«Это пока вся информация», - заявили в пресс-службе.

В то же время на сайте Черноморской школы №2 еще 14 апреля обнародовано сообщение о том, что у 11-летней Екатерины Стасюк и ее матери выявлен коронавирус, и семья очень нуждается в материальной помощи.

«Обращаемся к неравнодушным людям с просьбой о помощи ученицы 5-го класса нашей школы Стасюк Екатерине. Девочка находится в Одесской областной больнице на диализе. Сейчас она в реанимации. Осложнение от COVID, поражены почти все органы. Ребенок в очень тяжелом состоянии. Мама девочки также с коронавирусом», - сказано в сообщении.

Также обнародованы банковские реквизиты матери девочки и отмечается, что женщина одна воспитывает двоих детей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что от последствий COVID-19 умерла 11-летняя жительница города Черноморск Одесской области, а ее мать до сих пор находится в больнице.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая