В Одесской облгосадминистрации отрицают смерть 11-летней девочки от COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева.
«COVID-19 не подтвержден, у девочки было много хронических заболеваний, в том числе – ожирение», - заявила чиновница, но причину смерти не уточнила.
В пресс-службе департамента сообщили, что ребенок страдал ожирением и почечной недостаточностью, а коронавируса у него не было. При этом, уточнить, от чего именно умерла девочка не смогли. Также в пресс-службе не смогли уточнить УНИАН, ставился ли школьнице диагноз COVID-19 ранее, например, месяц назад или более.
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«Это пока вся информация», - заявили в пресс-службе.
В то же время на сайте Черноморской школы №2 еще 14 апреля обнародовано сообщение о том, что у 11-летней Екатерины Стасюк и ее матери выявлен коронавирус, и семья очень нуждается в материальной помощи.
«Обращаемся к неравнодушным людям с просьбой о помощи ученицы 5-го класса нашей школы Стасюк Екатерине. Девочка находится в Одесской областной больнице на диализе. Сейчас она в реанимации. Осложнение от COVID, поражены почти все органы. Ребенок в очень тяжелом состоянии. Мама девочки также с коронавирусом», - сказано в сообщении.
Также обнародованы банковские реквизиты матери девочки и отмечается, что женщина одна воспитывает двоих детей.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что от последствий COVID-19 умерла 11-летняя жительница города Черноморск Одесской области, а ее мать до сих пор находится в больнице.
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