Ситуация в городе напоминает итальянскую - медики и волонтеры вынуждены выбирать, кому помочь в первую очередь.

Новая волна эпидемии коронавируса докатилась до Одесской области. Самая тяжелая ситуация сложилась в Одессе, где в больницах давно не хватает койко-мест, кислорода и медиков. Тем не менее, карантин в городе систематически нарушается.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, по данным мэрии, 22 марта в городе оставалось всего 28 свободных мест. Чиновники обещают за неделю развернуть еще 190 коек и обеспечить 82 места кислородом.

Как рассказала журналистам руководитель БФ "Корпорация монстров" в Одессе (фонд обеспечивает больных кислородными концентраторами) Катерина Ножевникова, в больницы сейчас не берут даже людей с очень низкой сатурацией. Вызвать скорую сложно, ведь врачи вынуждены время от времени ездить к пациентам, которые задыхаются, и давать им подышать кислородом.

Утверждается, что Одесса сейчас напоминает Италию – медики и волонтеры вынуждены выбирать, кому помочь в первую очередь Многие больницы не принимают пожилых людей, уступая свободные койки более молодым пациентам.

По словам Ножевниковой, одного из пожилых мужчин скорая отказалась забрать даже при том, что у него была сатурация на уровне 30%.

"Врачи и персонал опорных [больниц] валятся с ног, семейные врачи массово болеют. А ведь медиков в магазине не купишь, их просто нет", – рассказала волонтер.

Возле больниц выстраиваются очереди из скорых, чтобы "сдать" пациентов, однако далеко не везде их принимают.

"Мне на днях пришлось выстоять несколько часов, чтобы у меня приняли больного. Мест нет и все. Одного выписали и только тогда у меня взяли человека", – рассказал фельдшер Одесской скорой Николай.

По его словам, ситуация ухудшается с каждым днем.

"Диспетчеры уже морально не выдерживают. Потому что звонят люди и просто плачут, умоляют приехать. Одна женщина говорит, что у нее уже скончался муж от коронавируса, она сама еле выбралась, а сейчас на грани жизни и смерти сын. Она просит: "Деточка, пришли машину, спасите моего сына. Я на коленях вас прошу", – рассказывает фельдшер.

Как отмечает Катерина Ножевникова, у одесской власти есть проблемы в коммуникации с населением. Однако в нынешнем коллапсе есть вина и самих людей, которые не желают соблюдать карантин.

Местные рассказывают, что каждое утро видят в общественном транспорте пожилых людей, которые едут на базары. При этом далеко не все носят маски.

Однако гораздо больше проблем создают туристы. Каждые выходные улицы Одессы заполняются гостями из Киева и других городов, которым хочется отдохнуть.

"Я пару раз подвозил компании иностранцев, которые приезжают сюда из Европы специально, чтобы погулять в клубах. Потому что у них давно жесткий локдаун, они устали, им скучно. А у нас все открыто, дискотеки, ночные клубы, отели, пабы. Гуляй – не хочу", – рассказал одесский таксист Валерий.

По его словам, клубы и рестораны не закроются даже после попадания области в красную зону карантина.

"Все прекрасно знают, что если окна заведения плотно зашторены или даже замазаны краской, внутри тусовка. Гостей приглашают через Viber или Telegram, дают специальный код, по которому они проходят через черный вход. Точно так же и назад. Некоторые уже переместились в загородные помещения, на квартиры. Бизнес как работал, так и работает", – смеется таксист.

Карантин в Одессе

Одесская область с 23 марта находится в красной зоне карантина – это означает применение жестких карантинных ограничений.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 476 человек, зафиксировано 333 летальных случая, 8044 пациента выздоровели, госпитализировали 2519 человек. За сутки в Украине умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом.

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Автор: УНИАН