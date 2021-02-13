Более 2 млн 383 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, вылечились - более 60 млн 588 тыс. человек.

Количество больных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 108 млн.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

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Согласно его данным, в мире с начала пандемии по состоянию на сегодняшнее утро выявлено 108 млн 195 тыс. 727 человек, больных COVID-19.

2 млн 383 тыс. 096 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, вылечились - 60 млн 588 тыс. 317 человек.

Больше всего больных умерло в США - более 480,7 тыс., Бразилии - 237,4 тыс., Мексике - 172,5 тыс., Индии - более 155,5 тыс., Соединенном Королевстве - более 116,5 тыс. и Италии - более 93 тыс.

Украина в общемировом антирейтинге по количеству больных продолжает находиться на 17-м месте, между Ираном и Перу.

Коронавирус в Украине и мире:

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Автор: Виктория Токарева