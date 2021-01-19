Канцлер Германии Ангела Меркель продлила действия жестких ограничений по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 14 февраля.
Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau.
По словам Меркель, сокращение числа инфицированных является «поводом для надежды», однако новый штамм COVID-19 представляет собой особенную опасность, поэтому смягчать ограничения пока нельзя.
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Также жителей ФРГ обязали носить в общественном транспорте и в магазинах только медицинские маски или респираторы. До этого гражданам можно было носить тряпичные маски или покрывать нос и рот шарфом.
Кроме того, в силе будет правило по сокращению социальных контактов, остаются закрыты школы и детские сады.
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Новый штамм коронавируса из Британии: что известно
- В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.
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- В МОЗ призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобритании, Дании, Нидерландов и Австралии, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.
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