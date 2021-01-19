По словам Меркель, смягчать ограничения нельзя из-за угрозы нового штамма коронавируса.

Канцлер Германии Ангела Меркель продлила действия жестких ограничений по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 14 февраля.

Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau.

По словам Меркель, сокращение числа инфицированных является «поводом для надежды», однако новый штамм COVID-19 представляет собой особенную опасность, поэтому смягчать ограничения пока нельзя.

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Также жителей ФРГ обязали носить в общественном транспорте и в магазинах только медицинские маски или респираторы. До этого гражданам можно было носить тряпичные маски или покрывать нос и рот шарфом.

Кроме того, в силе будет правило по сокращению социальных контактов, остаются закрыты школы и детские сады.

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Новый штамм коронавируса из Британии: что известно

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В МОЗ призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобритании, Дании, Нидерландов и Австралии, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

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Автор: УНИАН