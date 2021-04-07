Некоторые коммунальные медучреждения, принимающие киевлян с коронавирусом, уже заполнены более чем на 100% - больница №3 работает на 110% мощности.

Заполненность коек для приема больных COVID-19 в коммунальных медицинских учреждениях столицы сегодня составляет более 77%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"Увеличивается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 тыс. 608 больных COVID-19, из них 46 детей. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 77%», - сказал мэр.

По его информации, 3 тыс. 222 пациента сейчас в стационарах в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 тыс. 878 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 69 больных.

"Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных COVID-19 киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100%. Например, в больнице №3, где я вчера был - там врачи говорят, что работают на 110% от мощности. То есть добавили еще койки к подготовленным ранее, чтобы принимать пациентов, которых привозит "скорая", - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Киеве COVID-19 обнаружили в 1 тыс. 417 человек, 45 больных умерли. С начала эпидемии в столице зарегистрировано 170 тыс. 517 подтвержденных случаев заболевания, из них 3 тыс. 701 – летальный.

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Автор: Инна Андалицкая