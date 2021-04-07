В Украине вчера, 6 апреля, обнаружили 15 415 новых случаев COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили в 15 415 человек, зафиксировано 481 летальный случай, 11 472 пациента выздоровели, госпитализировали 5587 людей.

Среди заболевших 636 детей и 437 медработников.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За сутки в Украине умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом. Предыдущее наибольшее значение было установлено 2 апреля, тогда зафиксировали 433 летальных случаев. Суточный показатель заболеваемости остается на высоком уровне.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в стране заболели уже 1 млн 784 тысяч 579 человек, выздоровели 1 млн 373 тысяч 851, летальных случаев 498 35. Активными больными остаются 375 230 человек.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории накануне сделали 140 224 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 59 049, методом ИФА — 23 778. Также сделали 57 397 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 8,4 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

3 24 февраля в Украине продолжается вакцинация от коронавируса. В течение 6 апреля прививки сделали 15 585 людям.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1 819), Львовской (1 349) и Днепропетровской (1 170) областях. А вот в Киевской области не сделали ни одной прививки.

За все время первое из двух прививок получили 320 263 человек и еще двое завершили вакцинацию (получили 2 дозы).

Прививка проводилась 127 мобильными бригадами по иммунизации и 755 пунктами прививки. По состоянию на 6 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко