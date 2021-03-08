С начала пандемии в Киеве зарегистрировано более 142316 подтвержденных случаев заболевания.

В столице за прошедшие сутки выявлено 286 больных COVID-19, умерли 18 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"286 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 18 человек. Всего за период пандемии в городе 2785 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 142 тыс. 316", - сообщил Кличко.

Вчера заболели 158 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 106 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет. А также 12 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 4 месяцев до 16 лет.

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В больницы были госпитализированы 47 пациентов.

Выздоровели за прошедшие сутки 2 человека. Всего коронавирус преодолели 96 тыс. 330 киевлян.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском - 63, Деснянском - 63 и в Святошинском районах - 31.

Коронавирус в Украине: статистика

В Украине 7 марта было обнаружено 5 тыс. 572 новых больных COVID-19, умерли 106 человек.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1 млн 406 тыс. 800 человек, умерли - 27 тыс. 128.

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Автор: Виктория Токарева