Борт ГСЧС с необходимым оборудованием по неизвестным причинам сегодня так и не смог вылететь из Киева.

На Прикарпатье из-за всплеска эпидемии готовятся разворачивать временный коронавирусный госпиталь. Сейчас его собираются оборудовать в помещении районной больницы под Ивано-Франковском.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что борт ГСЧС с необходимым оборудованием по неизвестным причинам сегодня так и не смог вылететь.

Речь идет о более чем сотне кислородных концентраторов, нескольких аппаратах ИВЛ, 24 аппаратах CPAP (разновидность аппарата ИВЛ) и множестве прочего оборудования.

Мобильный госпиталь обустроят на базе богородчанской больницы – это в 20 километрах от Ивано-Франковска. Ее постепенно полностью оборудуют под ковидную.

Саму модульную конструкцию госпиталя привезут, когда потеплеет. Сейчас под него ищут территорию.

Главный санврач Виктор Ляшко объяснил, что оборудование модульной конструкции на улице на сегодня потребует слишком мощного отопления. Сейчас принято решение развернуть дополнительные места в середине помещения.

Ранее сообщалось, что в госпитале развернут 120 коек – они нужны крайне срочно. Сейчас область разрабатывает так называемый "маршрут пациента", который будет заключаться в просмотре данных транспортабельных пациентов.

По словам медиков, свободные койки в переоборудованной только вчера больнице заполнились больными «за считанные часы». Некоторых больных уже отправляют во Львовскую область - на резервные места.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест достигает более 90%.

На Ивано-Франковщине из-за роста заболеваемости COVID-19 вводят жесткий карантин и разворачивают модульную больницу.

Согласно решению, соответствующие ограничения будут действовать минимум с 22 по 28 февраля.

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Автор: УНИАН