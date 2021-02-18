Сейчас область разрабатывает так называемый "маршрут пациента".

Временный госпиталь для инфицированных коронавирусом разворачивают на базе районной больницы в 20 километрах от Ивано-Франковска.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНе только медики: Степанов уточнил, кого вакцинируют от коронавируса на первых этапах

В регион уже сегодня прибудет специальный борт из Киева с оборудованием для поддержания кислорода тяжелобольных, говорит корреспондент телеканала.

В госпитале развернут 120 коек с кислородными концентраторами и парой аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сейчас область разрабатывает так называемый "маршрут пациента", что заключается в просмотре данных пациентов, которые можно будет туда транспортировать.

Модульную конструкцию госпиталя привезут уже тогда, когда потеплеет.

По словам медиков, свободные койки в переоборудованной вчера больнице заполнились больными "за считанные часы", поэтому решить проблему с госпитализацией зараженных нужно срочно.

В то же время, как информируют журналисты, некоторых больных уже отправляют во Львовскую область – на резервные места.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест достигает более 90%.

С 15 февраля по 1 марта ученики 5-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и студенты вузов области учатся в режиме онлайн.

Отметим, за минувшие сутки в Украине выявили 6237 новых случаев коронавирусом. При этом больше всего заражений в Ивано-Франковской области - 799. В Винницкой области, что вторая по числу выявленных новых случаев COVID - 514.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН