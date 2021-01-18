Ранее неизвестную мутацию коронавируса выявили в федеральной земле Бавария в Германии во время вспышки COVID-19 в клинике города Гармиш-Партенкирхен.
Об этом пишет газета Muenchner Merkur.
В больнице инфекцию выявили у 73 человек: как у медработников, так и у пациентов. У троих заболевших был выявлен ранее неизвестный штамм коронавируса.
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Анализы были направлены в берлинскую клинику "Шарите", где было определено, что речь на самом деле идет о совершенно новой вариации COVID-19. Пока не ясно, какие ее особенности.
Также сообщается, что на данный момент во всем мире было выявлено уже свыше 12 тысяч мутаций коронавируса.
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Новый штамм коронавируса из Британии: что известно
- В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.
- Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.
- В МОЗ призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобритании, Дании, Нидерландов и Австралии, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.
- Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.
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