За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 15415 человек.

Украина оказалась первой в Европе страной по распространению коронавируса.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

Согласно данным, Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству обнаруженных новых случаев заболевания.

В то же время, по данным на сегодняшнее утро, Украина находится на втором месте в мире по количеству умерших от коронавируса за минувшие сутки.

Коронавирус в Украине: последние данные

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 15 415 человек, зафиксировано 481 летальный случай, 11 472 пациента выздоровели, госпитализировали 5587 людей.

С начала пандемии в стране заболели уже 1 млн 784 тысяч 579 человек, выздоровели 1 млн 373 тысяч 851, летальных случаев 498 35. Активными больными остаются 375 230 человек.

Главные новости Украины и мира на утро 7 апреля

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Автор: Екатерина Лиманская