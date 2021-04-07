Украина обновила COVID-антирекорд по количеству летальных случаев - 481 за сутки / фото УНИАН
Украина оказалась первой в Европе страной по распространению коронавируса.
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Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.
Согласно данным, Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству обнаруженных новых случаев заболевания.
В то же время, по данным на сегодняшнее утро, Украина находится на втором месте в мире по количеству умерших от коронавируса за минувшие сутки.
В Украине за сутки от коронавируса умерло более 480 человек / скриншот
Коронавирус в Украине: последние данные
- За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 15 415 человек, зафиксировано 481 летальный случай, 11 472 пациента выздоровели, госпитализировали 5587 людей.
- С начала пандемии в стране заболели уже 1 млн 784 тысяч 579 человек, выздоровели 1 млн 373 тысяч 851, летальных случаев 498 35. Активными больными остаются 375 230 человек.
Главные новости Украины и мира на утро 7 апреля
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