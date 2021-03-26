По словам народного депутата, коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что в Украине рекордное количество заражений коронавирусом за сутки среди детей - почти 1 тысяча.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Еще один рекорд - за сутки заболели 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят «ковид» в легкой форме и остаются носителями болезни», - отметил он.

По словам Радуцкого, почти тысяча новых случаев болезни у детей свидетельствует о том, что местные власти должны прислушаться к рекомендации Минздрава - как можно больше школ отправить на дистанционное обучение.

Депутат отметил, что хотя Украина постоянно ставит рекорды по количеству новых больных, госпитализированных и летальных случаев, ситуация в странах-соседях не лучше.

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Так, в Польше с 27 марта усиливают карантин. Закрывают детские сады, спортивные учреждения, хозяйственные и мебельные магазины, парикмахерские. Глава польского правительства предупредил о возможном коллапсе медицинской системы и призвал всех граждан на пасхальные праздники остаться дома. В Польше за последние сутки выявлено 34 тыс. новых больных, 520 человек скончались.

«Мы видим, что третья волна коронавирусной болезни «накрыла» всю Европу. В Украине эпидемиологическая ситуация сложная, однако в настоящее время контролируемая», - резюмировал Радуцкий.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине по состоянию на утро 26 марта зарегистрировано 18 тыс. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 614 тыс. 707 человек, выздоровели 1 млн 290 тыс. 158 человек, летальных случаев было зарегистрировано 31 тыс. 461. ПЦР-тестов провели всего 7 млн 889 тыс. 544.

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Автор: Константин Гончаров